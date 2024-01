Auktionshus bestormet: - Vi blev mildest talt svinet til

Tingkærs Auktioner skulle lørdag afsætte 20 af politiets beslaglagte biler, hvor bud-prisen startede på 25 kroner. Det viste der sig stor interesse for, fortæller Stina Tingkær, der er medejer af Tingkærs Auktioner. Faktisk så stor interesse, at auktionshuset måtte afvise nogle af dem fremmødte bydere.

Og det blev ikke taget godt imod, lyder det fra Stina Tingkær. Det vidner kommentarsporet på auktionshusets facebookopslag også om, hvor en vending som "amatøragtigt" kan læses i nogle kommentarer.

Det ærgrer medejeren, at de ikke var bedre forberedt, og hun fortæller til TV 2 Fyn, at auktionshuset er ved at opbygge en online platform, hvor man kan sidde hjemmefra og byde, men at den endnu ikke er helt oppe at køre.

- Vi kommer ikke til at gøre det på denne måde igen. Vi skal frem til en løsning, hvor vi har plads til alle. Vi har læst folks kritikpunkter, og vi blev mildest talt svinet til, fortæller hun og siger samtidig, at auktionshuset ikke ønsker at opildne til yderligere debat, men at de tager kritikken til sig.