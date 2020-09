Billigere elbiler og flere af dem: - Folk skal flyttes, så de har tiltro til elbiler

Der skal oses mindre på de danske veje i fremtiden. Og elbiler er vejen frem.

Derfor fremlagde bilkommisionen mandag et forslag på fire modeller for, hvordan det mål kommer til at lykkedes i 2030.

Inden år 2030 skal Danmarks CO2 udledning reduceres med 70 procent, og flere elbiler på vejene er en af løsningerne.

- Der er ingen tvivl om, at de grønne biler er fremtiden, siger Michael Espersen, der er filialchef ved Volkswagen i Odense.

Elbiler bliver billigere

ANALYSE TV 2 Fyns Christiansborgredaktør mener, at politikerne har travlt med at få landet en egentlig aftale. - Hver gang de er inde og diskutere afgifterne på biler, så går bilsalget i stå. Mange tør ikke købe en bil, når de reelt set ikke ved, hvad de kommer til at betale for den, fortæller Katrine Fuglsang.

Kommissionen har lavet fire modeller, fortæller tidligere Dong-direktør Anders Eldrup, og tilføjer, at man blandt andet har har målt på, hvor meget CO2 det koster, hvad prisen er, og hvad det betyder for samfundsøkonomien.

I alle modellerne er der bonus at hente ved elbils-køb, og højere afgifter på fossile brændstofbiler og dyre elbiler.

Forslagene skal få danskerne til at flere købe el-biler så hurtigt som muligt.

- Med de priser der kommer på el-biler, og de tilskud der kommer, det gør, at det bliver fornuftigt at eje en elbil, og at man ikke skal tænke på afgifter. Elbilerne bliver bare billigere, siger Michael Espersen.

Det er nyt og fremmet

Spørger man bilisterne på de fynske veje, så er mange optimistiske over de nye forslag.

- Det synes jeg er et super godt initiativ. Der sidder sikkert mange derude, som overvejer at købe, og som lige mangler det sidste skub ud over kanten, siger Jacob Bjerre Thomsen, der er studerende.

Men ligeledes er nogle af fynboerne skeptiske.

- Jeg synes, den er for ny endnu med al teknologien. Hvor holdbare er batterierne eksempelvis? Det er slet ikke noget, der frister mig på nuværende tidspunkt, siger Kurt Christensen, der er folkepensionist.

De skeptiske holdninger har Michael Espersen også hørt før.

- En af betænkelighederne er, at det er nyt. Det er fremmet, og man har ikke prøvet det før. Nu skal man ud og opleve det, og have det tæt på sig selv. Man skal jo omstille sig, siger Michael Espersen.

Mangler infrastruktur

ANALYSE Der er to ting, som kan komme til at betyde, at forhandlingerne alligevel kan komme til at trække lidt i langdrag. - Kommisionen sagde ret klart, at én million elbiler på vejene i 2030, som mange af partierne gerne vil have, det viser sig, at det bliver ret dyrt, hvis det skal lykkes, siger Katrine Fuglsang. - Så har regeringen også til kommisionen sagt, at det ikke må koste statskassen noget. Der sagde kommisionen også ret tydeligt, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre at finde en model, der ikke koster statskassen noget, siger Katrine Fuglsang. Se mere

For Michael Espersen er det ikke nok med tilskud og økonomiske ordninger for, at flere skal investere i el-biler.

- Jeg synes, vi mangler at tage et skidt i nærheden af, at vi har en bedre infrastruktur, til at kunne lade rundt omkring i byerne flere steder, end der er nu, siger Michael Espersen.

Hvis kommisionens udregninger holder stik, så vil de kunne give op mod en million elbiler på vejene inden 2030.

Det mener Michael Espersen ikke er realistisk.

- Der er mange parameter for fremtiden, som kommer til at være afgørende. Folk skal flyttes, så de får tiltro til elbiler, siger Michael Espersen.