Bilulykke blev starten på en lang nedtur for Kristina - særlig gruppe har fået hende tilbage

Livet går videre, men ikke som før

Kristina måtte hurtigt indse, at hun aldrig ville få sit gamle liv tilbage, og at det nu for evigt var forandret. Inden bilulykken i 2011 kørte livet som på skinner for Kristina Wilcke Degner.

Hun arbejdede som underviser for TDC’s interne medarbejdere og underviste i IT-styresystemer, salg og kommunikation. Efter ulykken prøvede hun ihærdigt at vende tilbage til sit arbejde, men i sidste ende var hun tvunget til at give afkald på jobbet på grund af for mange smerter.

- Jeg har jo tidligere medarbejdere, gamle kolleger som jeg kan sidde og se på de sociale medier, og jeg ønsker dem bare alt godt. Men de er jo for 100 år siden pisset afsted og har virkelig gang i deres karriere i dag. Det er jo skønt at se, men det er også virkelig, virkelig hårdt, for jeg ville for alt i verden ønske, at jeg stadig havde det.

