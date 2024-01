Bjarne ligger inde med ugyldige frimærker for 200.000 kroner

Fra årsskiftet træder en ny postlov i kraft.

Den første januar 2024 vil frimærker, der er købt i 2023, være ugyldige til at sende post inden for landet grænser. Det sker på baggrund af et nyt momskrav. De gamle frimærker kan mod et gebyr ombyttes til nye postmærker frem til 30. juni 2024



Bjarne Heck driver Fyns Frimærke Service, hvor han sælger frimærker til samlere og virksomheder. Han er godt træt af den nye lov.

Udmelding kom den 30. november, og han mener derfor, at han har haft alt for kort tid til at få brugt sit lager af nu ugyldige frimærker til en samlet værdi af 200.000 kroner.