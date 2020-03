Bjarnes ungdomsknallert ændrede Danmark: Nu drøner han og knallerten forbi Nationalmuseet

Går du ud i Bjarne Rises værksted i Tommerup på Vestfyn, ville du normalvis have fundet en utrolig sjælden veteranknallert af mærket Everton.

Men Bjarne Rises knallert er for en stund lånt ud til en særudstilling på Nationalmuseet, hvor helt almindelige danskere snart får udstillet deres personlige – og helt almindelige – ting.

For knallerten, som er fra 1970'erne, er ikke blot sjælden. Den er også utrolig velholdt - og så oser den langt væk af charme og en svunden ungdom for mange danskere.

- Knallerten er speciel for mig, fordi jeg havde den, da jeg var ung. Dengang var Everton toppen af poppen, fordi den var smart og kunne køre stærkt, siger Bjarne Rise.

'En skat til Danmark' Sammen med TV 2 har Nationalmuseet bedt danskerne om at finde skatte frem fra gemmerne de seneste 100 år. I programmerne ’En skat til Danmark’ kunne man følge tilblivelsen af den nye særudstilling. I udsendelserne udvalgte museets ekspertpanel næsten 100 helt almindelige ting fra danskernes hjem, som er med til at fortælle danskernes historie de seneste 100 år.

Læs også Fynbo køber legendarisk lastbil hjem til Danmark

Bjarne Rises ungdomsknallert er blevet en del af et stykke Danmarkshistorie. Og der er en helt særlig grund til, at knallerten nu skal vises frem på Nationalmuseet.

- Knallerten symboliserer ungdomskulturen i 70'erne. Med den kunne de unge pludselig komme rundt i en helt anden grad end før, og derfor er den et symbol på frihed, siger Peter Henningsen, der er leder af Frilandsmuseet og én af eksperterne i TV 2-programmet 'En skat til Danmark'.

Den gamle Everton-knallert taler lige ind i en ungdom fra fortiden, hvor knallerterne havde deres storhedstid og var allemandseje.

Evertonknallerten er fra 1969. Foto: Anders Høgh

Læs også Ny genbrugsbutik: Levende hus med kunstnere og iværksættere - og masser af inspiration

En ikonisk skat

For ti år siden fandt Bjarne Rise knallerten på et marked på Fyn. Men dengang var standen mildest talt ikke til at prale af, og den ikoniske knallert trængte derfor til en kærlig hånd.

Om Bjarne Rise har magiske hænder er uvist, men veteranknallertens stand er ifølge Peter Henningsen ekstraordinær.

- Den er ikonisk og knallerten er den eneste danskproducerede knallert, der kunne give de udenlandske mærker baghjul. Everton-knallerten kunne køre ekstremt stærkt, hvis man gjorde den ulovlig. Det er ikke bare en knallert, den har en ikonisk status hos knallertsamlere, fortæller Peter Henningsen.

Bjarne Rise gjorde den ikoniske knallert i stand, da han købte den. Foto: Anders Høgh

Knallerten kunne køre stærkt og give de udenlandske mærker baghjul. Foto: Anders Høgh

Læs også Museums-folk jubler: Ægtepar forærer malerier for en formue

Ny historie

Udstillingen på museet med blandt andet Bjarne Rises Everton-knallert, skal vise en anden og ny Danmarkshistorie, som Nationalmuseet ikke har udstillet før. Og Bjarne Rise synes, at ideen med den nye udstilling er god.

- Det er interessant, at man tager sådan nogle ting med. Mange gange når man nævner ordet museum, er det nogle gamle ting. Men fint, at man tager nogle ting med fra vores tid også, som har betydet noget for en selv og ikke kun for ens tipolde- og bedstefar, siger han.

Bjarne Rise må undvære sin knallert lidt endnu, men mon ikke han gør et besøg på musset for at hilse på sin ikoniske ven på to hjul.

- Det skal jeg. Jeg er inviteret over til åbningen. Jeg håber, der kommer mange mennesker og ser det, siger Bjarne Rise.

Bjarne Rises Everton-knallert står lige nu på Nationalmuseet. Foto: Anders Høgh

Den skal udstilles i en særudstilling. Foto: Anders Høgh