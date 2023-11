Black friday: Undgå at blive snydt - her er eksperternes bedste råd

Også politiet opfodrer til at være ekstra opmærksom på svindel i disse dage.

Både på det sociale medie X, og i en pressemeddelelse, hvor National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) oplyser om en stigning i svindelaktiviteter på black friday. Svindlerne udnytter lejligheden til at sende falske sms'er og lokke folk til at udlevere personlige oplysninger.

- Vi har set en kraftig stigning i antallet af sager med svindel-sms'er, og derfor opfordrer vi alle til at være særligt på vagt over for sms'er med links til falske hjemmesider, hvor man skal afgive MitID-oplysninger eller kortoplysninger, siger Kresten Munksgaard, leder af sektionen for forebyggelse og analyse i Nationalt Center for It-Kriminalitet under NSK

Teknologiske fremskridt gør det lettere for svindlere at sende mange sms'er hurtigt, og de falske hjemmesider er blevet mere autentiske, hvilket gør det svært at skelne dem fra ægte sider.

Ofte er svindlen camoufleret som uventede opkrævninger, f.eks. for ekstra porto eller via MobilePay. Hvis man er i tvivl om en besked er falsk, opfordrer Kresten Munksgaard til at slette den og kontakte afsenderen. Han påpeger også, at banker, offentlige myndigheder og troværdige virksomheder aldrig vil bede om personlige oplysninger via sms'er eller links.