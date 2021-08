Blæsende torsdag med risiko for enkelte byger

Temperaturen kommer op omkring 19 grader, hvor det bliver varmest.

- Det kunne være på Langeland, og så kunne det op over Svendborg og Nyborg, man får de højeste temperaturer. Sådan er det ofte, når det blæser fra vest mod øst, så er det varmest i de østlige egne, siger vejrværten.

Blæsten suser nord om Fyn

Det kommer til at blæse ganske kraftigt mange steder i dag, men umiddelbart tyder prognoserne på, at de kraftigste vindstød kommer til at gå nord om Fyn.

I løbet af eftermiddagen forventes bygerne at klinge mere og mere af, men for de fleste vil torsdagen som helhed være en tørvejrsdag med nogen sol på himlen.

Ud på aftentimerne lægger vinden sig en smule, og det tynder lidt ud i skydækket.

- Så der venter en relativt pæn og klar aftenstund, siger Thomas Mørk.

Natten til fredag kommer temperaturen til at ligge omkring 11 grader.