Kun én mand ud af seks har lyst til at tale med hende.

- Jeg håber, at du vil engagere dig fremover, men gerne at du vil skrive, hvad din holdning er, så vi kan debattere. For du lyder jo ikke som en, der sidder i en kælder og skriver gale og grimme ting til politikere, lyder det fra Mai Mercado.



- Jeg vil formulere mig lidt længere og lidt mere nuanceret næste gang, lyder det i den anden ende.

Mai Mercado slutter telefonsamtalen med et smil.

- Jeg har noteret mig hans navn. Ham kunne jeg godt finde på at give en thumbs up, siger hun.

Samtidig vil hun for at fremme debatten genoverveje, om kommentarer som "hun er fuldstændig blæst i knoppen" og "hun har sguda tabt sutten helt" skal blive stående på hendes facebookopslag, eller om de fremover vil blive slettet.

- Det er jo egentlig ikke et særlig godt signal at sende, at det er i orden at skrive, at man er blank og en idiot, siger Mai Mercado.



Interview af Emilie Foxil, foto af Rasmus Rask, skrevet og redigeret af Mie Flyttov.