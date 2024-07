Blæst lukker Storebæltsbroen for bestemte køretøjer

Det bliver ikke til en tur over Storebælt, hvis man har campingvogn eller andre påhængskøretøjer bag på bilen.

På grund af blæst, der kan påvirke kørslen, er passage med påhængskøretøjer under 750 kilo nemlig i øjeblikket forbudt.

Det skriver Sund og Bælt på X.

Virksomheden beskriver et påhængskøretøj, som et køretøj, der er indrettet til at blive trukket af et andet køretøj altså for eksempel en campingvogn eller en trailer.

Bilen, der trækker påhængskøretøjet, er ikke afgørende, og derfor gælder restriktionerne, uanset hvilken bil man har.