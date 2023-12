Blæst og regn nytårsaften kan give yderst farlig kombination

Nytårsaften er for mange lig med brag, glimt og krudtrøg, men det våde og blæsende vejr betyder, at man skal være ekstra forsigtig, hvis man skal ud og skyde nytåret ind med for eksempel raketter. Blæst, regn og fyrværkeri kan nemlig være en yderst farlig kombination, lyder det fra Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Der står på fyrværkeriet, hvor stor en sikkerhedsafstand man skal holde til det. Men når det blæser, skal den afstand øges, så man mindsker risikoen for skader. Hvis det blæser mere end fem meter i sekundet, skal man faktisk fordoble sikkerhedsafstanden, udtaler Nicoline Zederkof Jensen, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.



Hun tilføjer, at det derfor også er ekstra vigtigt, at man husker at iføre sig sikkerhedsbriller.

På nuværende tidspunkt lover DMI en middelvind på 6 m/s og vindstød på 10 m/s ved midnatstid nytårsaften på Fyn.

Vejrudsigten lover desuden regn flere steder nytårsaftensdag. Derfor skal man være opmærksom på at opbevare fyrværkeriet tørt og ikke for varmt. Hvis fyrværkeriet bliver vådt, kan det springer på en uhensigtsmæssig måde, skriver Sikkerhedsstyrelsen.