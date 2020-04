Blæst og skyer først på dagen - solen kommer senere

En påske med masser af flot vejr er ovre, men det gode vejr fortsætter lidt endnu. Onsdag begynder dagen dog med lidt skyer på himlen.

Det skyldes, at en varmfront har passeret hen over natten.

Vejret holder tørt, og fra morgenstunden vil der blæse en frisk vind, som aftager i løbet af dagen.

Dagen begynder med temperaturer på omkring 7-8 grader, men efterhånden som solen tager til, kan det blive op til 12 til 13 grader.

Solen står op klokken 6.11 og går først ned igen klokken 20.25, og selvom det endnu ikke er blevet helt varmt nok til at smide jakken endnu, så er UV-indekset nu så højt, at solcreme er begyndt at blive en nødvendighed.