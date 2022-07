Blæst og skyer sætter en dæmper på sommervejret

Sommervejret er sat på pause for en stund denne weekend på Fyn.

Fynboerne kan nemlig forvente en blandet omgang med en hel del blæst, sol og enkelte regnbyger.

- Lørdag er et andet indtryk med drivende skyer, ganske blæsende og ret afdæmpet temperaturer, siger Thomas Mørk fra TV 2 Vejret.

Weekenden bliver indledt med lidt eller nogen sol, og det bliver knapt så varmt som fredag. Her vil temperaturen være mellem 16 og 18 grader.

Der kan komme enkelte regnbyger allerede fra morgentimerne og dagen igennem. Her skal især borgere på Langeland forvente regndråber lørdag, lyder det.

- Man vil opleve en variation hen over dagen, hvor der vil være flest skyer midt på dagen, når det er varmest, og det vil samtidig også være her, at vinden er mest urolig, uddyber han.

Fynboerne skal nemlig også forvente en ganske blæsende dag med jævn til hård vind fra nordvestlig retning.

Ifølge TV 2 Vejret kan lørdagens vejr nogle steder nærmest føles helt barskt at være ude i. Vejret bliver flere steder i landet særdeles blæsende og kan stedvis være med kraftige vindstød.



Solrig søndag i vente

Søndag bliver derimod den mest solrige i weekenden.

Der vil være en let til frisk vind, og det bliver op til 21 grader. Weekenden rundes af med en del sol søndag aften, og i løbet af natten til mandag begynder vinden at aftage i styrke, lyder det ifølge DMI.



Når vi ser frem mod mandag og til dels tirsdag er der en lun luft at spore i starten af ugen. Mandag vil derfor se sommerlig ud med op til 23 grader.

Blæsten vil i stor grad ruske i hele Danmark weekenden over. Det betyder, at windsurfere og sejlere kan se frem til en weekend med masser af vind, hvis de skal ud på havet.