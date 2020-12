Blæsten er forduftet - gråvejret bliver hængende

Med kun lidt over to uger til juleaften er der ikke store chancer for hvid jul.

Men mangel på sne til trods kan bilister tirsdag morgen se frem til at bruge lidt længere tid på at skrabe ruderne på bilen.

- Der er risiko for, at der nede i overfladen og på bilruderne kan være lidt rim tidligt tirsdag morgen, siger TV 2 Vejrets Lone Seir Carstensen.

Sidst på dagen vil temperaturen komme op på fire til seks grader.

Stille vejr

Vinden har lagt sig over Fyn, og derfor bliver det vejrmæssigt noget mere fredeligt, end det har været den seneste tid.

- Det er bare en svag til let vind fra morgenen, og i løbet af dagen bliver det næsten ved med at være stille vejr. Der kan måske komme en lille smule mere vind ude ved kysterne, siger Lone Seir Carstensen.

Men det er med at huske regntøj eller paraply, for der kan komme dryp fra oven.

- Det er stadig gråt derude med mange skyer, og så kommer der altså også lidt regn af og til i løbet af dagen, siger vejrværten.

