Blæsten tager fat i Fyn: Pas på over broerne

Hvis du syntes det ruskede natten til søndag, skal du regne med, at det hen over søndagen fortsat vil blæse både i det fynske områe og på den anden side af bælterne.

Vindstødene ramte i nat visse steder i landet med stormende kuling - altså niveauet lige under storm.

Ifølge TV 2 Vejret kulminerede vinden dog søndag morgen, men op ad formiddagen kan der forekomme vindstød af stormstyrke i Storebælt, Lillebælt og det Sydfynske Øhav inden vinden efterhånden aftager.

Vejdirektoratet advarer desuden om kraftig vind på Den Ny Lillebæltsbro, Langelandsbroen og Svendborgsundbroen. Det betyder at det frarådes det at passere broerne med vindfølsomme køretøjer, og at der iøvrigt køres forsigtigt på alle broer og på åbne strækninger.

Advarslen forventes ophævet i løbet af eftermiddagen.

TV 2 Vejret noterer desuden, at søndag bliver blot én blandt mange blæsende dage.

Således viser at kig ind i den kommede uge, at der kan komme vindstød af stormstyrke både mandag, tirsdag og onsdag.

Risikoen for regulær storm i løbet af den næste uge er 26 procent, vurderer TV 2 Vejret.

