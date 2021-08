Blev slynget over i modkørende lastbil: Uheld spærrede vej i begge retninger

Der var flere personer i begge biler. To personer blev efterfølgende kørt til tjek på skadestuen efter at have pådraget sig mindre skader. Om det er passagerer eller førere kan vagtchefen ikke oplyse.

Efter uheldet blev vejen spærret i begge retninger, hvilket betød, at der ophobede sig en lang kø.

Årsagen til, at man var nødsaget til at spærre vejen, var, at den ene af bilerne stod på vejen uden at kunne trille, og derfor måtte politiet vente på assitance til at få den flyttet.

Vejen var spærret i en time efter uheldet.