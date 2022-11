Bliv ekspert i mandat-systemet: Hvem, hvorfor og hvor mange vælges på Fyn?

Og så er der tillægsmandater

Sjælland-Syddanmark, som Fyn jo er en del af i den her sammenhæng, har 15 tillægsmandater, der skal fordeles. I 2019 fik Fyn tre af dem.

Men hvordan fungerer det lige?

Formålet med tillægsmandaterne er at sørge for, at partierne får lige så stor en andel af pladserne i Folketinget, som de har fået stemmer i hele landet.

Tillægsmandaterne fordeles altså ud fra partiets resultat på landsplan, og ikke på de enkelte kredse som kredsmandaterne.

Så selvom et parti ikke klarer sig særlig godt på Fyn, er der stadig en chance for, at din lokale yndlingskandidat kan komme i Folketinget, hvis partiet klarer sig godt på landsplan.

Lad os tage et eksempel.

Hvis Liberal Alliance får et dårligt valg på Fyn, og dermed ikke får et af de 12 kredsmandater, er det ikke udelukket, at spindskandidat Katrine Daugaard eller en af de andre kandidater fra partiet får et sæde i Folketinget.

Har partiet klaret sig så godt på landsplan, at det er berettiget til 11 mandater, men kun ti mandater fra de andre storkredse er valgt ind, kan de få et tillægsmandat på Fyn.

Beregningerne for tillægsmandater er ret bøvlet, hvis man ikke er dygtig til matematik.

Helt forsimplet bliver 'prisen' for et mandat regnet ud ved at tage det samlede antal stemmer og dividere med antallet af mandater, altså 175 når vi har trukket de fire fra Færøerne og Grønland fra.