Bliver aldrig for gammel til at lege: 95-årig har utallige modeltog i kælderen

Man bliver i sandhed aldrig for gammel til at lege. Det er den 95-årige Kaj Pedersen i hvert fald beviset på.

Jeg er jo aldrig blevet færdig med at bygge Kaj Pedersen, pensionist og modeltogssamler

I sin kælder gemmer han nemlig på utallige modeltog, som han har samlet på i rigtig mange år. Faktisk har han bygget på sin bane siden 1970.

Men hvor mange modeltog det er blevet til gennem tiden, kan Kaj Pedersen ikke give et svar på.

- Der er mange, der har spurgt mig gennem tiden. Men jeg ved det sgu ikke. Jeg har da et par stykker, siger Kaj Pedersen med et glimt i øjet.

Og et par stykker må han da siges at have. Samlingen fylder nemlig flere rum i kælderen.

Kaj Pedersen har ikke et overblik over sin samling af modeltog. Men i kælderen har han bygget 400 meter skinner, togene kan køre på. Foto: Morten Albek

Er aldrig færdig med at bygge

Selvom Kaj Pedersen er nødt til at støtte sig op af sin stok, stopper det ham ikke fra en gang i mellem at søge ned i kælderen til sine modeltog.

Og gennem tiden har Kaj Pedersen bygget en imponerende bane med i alt 400 meter skinner.

- Jeg er jo aldrig blevet færdig med at bygge, siger Kaj Pedersen, og tilføjer, at han ikke er i kælderen så ofte, som han var det tidligere.

- Jeg er måske hernede en gang om ugen. Og det er ikke altid lige så meget, siger han.

Holder fast i samlingen lidt endnu

Nogle af sine modeltog har Kaj Pedersen købt i Danmark, andre har han opstøvet i det gamle Østtyskland.

Jeg er ikke nået så langt, at jeg har solgt noget af det Kaj Pedersen, pensionist og modeltogssamler

- I den danske bank fik jeg sorte penge, og dem gemte jeg i mine strømper. Det var der aldrig nogle, der opdagede, fortæller Kaj Pedersen.

I kredsen af modeljernbaneentusiaster er det rygtes, at Kaj Pedersen måske vil sælge sit livsværk, og der er flere. der har kontaktet ham for at høre om muligheden for at købe hans tog.

- Jamen, jeg byder da folk herhjem for at kigge på det og komme med et bud. Men jeg er ikke nået så langt, at jeg har solgt noget af det, siger Kaj Pedersen.

Det ser derfor ud til, at modeltogene et stykke tid endnu får lov at køre rundt i Kaj Pedersens kælder.

Da TV 2 Fyn kom på besøg hos Kaj Pedersen, lod han et af sine toge tage en rundtur på den detaljerede bane. Foto: Morten Albek