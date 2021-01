Bliver eksamen aflyst? Her er politikernes svar til Nikolai, Christina og Magnus

Lige nu går mange fynske unge rundt med en hel del spørgsmål om eksaminer og resten af skoleåret.

Otte ud af ti fynske unge er nemlig nervøse for, om de lærer nok til at bestå sommerens eksamener. Det viser en undersøgelse blandt 1700 unge, lavet af TV 2 Fyns ungdomsredaktion, Bemærk.

Derfor har vi givet mikrofonen til tre unge, så de kunne stille spørgsmål til politikerne om, hvad der skal ske nu, hvor corona-nedlukningen trækker ud.

Få svarene her i artiklen.

Hvornår får vi noget at vide om eksamen?

Nikolai Leerberg, der bor i Odense og går på HTX, spørger: - Hvornår kan vi få svar på, hvordan vores eksaminer kommer til at forholde sig til sommer?

Mai Mercado, undervisningsordfører (K):

- Rigtig godt spørgsmål. Altså, vi har presset på over for ministeren for, at der rent faktisk kommer en afklaring, og gerne at det ikke varer så lang tid. For det er træls at skulle gå og vente på at få en afklaring. Men jeg tror godt, at jeg kan sige så meget som, at det bliver ikke en almindelig eksamenssituation, hvis der overhovedet kommer til at blive eksaminer.

Jacob Mark, undervisningsordfører (SF)

- Vi sidder faktisk i de her dage og diskuterer, hvordan eksaminerne skal afholdes til sommer. Og vi er ikke enige, men vi er enige om, at der meget snart skal lægges en plan frem, så de unge ved, hvad de har med at gøre, og hvad der skal ske til sommer.

Hvad synes I om borgerforslaget?

Christina Jørgensen, der bor i Ryslinge og går på STX, spørger: - Bliver eksaminerne som sidste år, eller hvad synes I om det borgerforslag, som handler om en god afslutning for 3.g’erne?

Jacob Mark (SF):

- Jeg synes, man skal lytte til det og lytte til bekymringen om, at man ikke har alle forudsætninger for at gå op til alle eksamener. Derfor sidder vi lige nu og forhandler om at ændre eksamensformen. Jeg tror ikke, det bliver præcis ligesom sidste år, men jeg tror, at nogen eksaminer vil blive aflyst – det er i hvert fald det, vi arbejder for.

Jens Joel (S):

- Vi ved, at eksaminerne ikke bliver, som de plejer at være: At der skal tages hensyn efter et år med corona. Men vi kan ikke sige præcis endnu, hvordan vi indretter eksaminerne. Vi kan bare love, at vi selvfølgelig tænker på, hvad der har været lukket ned, og hvilken situation de studerende er i. Så fat mod, der kommer svar lige så hurtigt, som vi overhovedet kan.

Mai Mercado (K):

- Det er jo først og fremmest ministeren, der kommer til at melde det ud. Men står det til os, så giver det jo ikke nogen mening at lave eksaminerne, som om intet var hændt – corona er hændt, og det skal man selvfølgelig tage højde for. Det kan være, at det bliver helt anderledes, det kan være, at man tænker nye tanker i ministeriet, det ved jeg ikke. Men jeg håber på, at vi får en snarlig afklaring.

Hvad med de praktiske fag, hvor vi plejer at lave forsøg?

Magnus Ipsen Pedersen bor i Odense og går på HTX, hvor han har mange praktiske fag, hvor eksamen er bygget op omkring for eksempel forsøg og laboratoriearbejde.

Han spørger: - Hvordan kan politikerne forsvare, at vi får samme muligheder alle sammen, når vi ikke har de samme muligheder for at lave forsøgene hjemme?

Mai Mercado (K):

- Jeg tror ikke, der er nogen politikere, der sidder og tænker, at man bare har præcis de samme muligheder, når man går i 3.g på HTX under corona, som hvis der ikke var corona. Det skal man selvfølgelig tage hensyn til i planlægningen af eksamenerne. Men jeg synes også, det er noget andet lige så væsentligt også at have et fokus på: Lige så snart det er muligt at komme tilbage i klasserne, så håber jeg jo på, at man kan lave en intensiv indsats for de elever, og særligt for dem der har et læringsefterslæb.

Jens Joel (S):

- Samtidig med at vi tager hensyn til, at der har været onlineundervisning, så skal vi også tage hensyn til, at der er nogle fag, hvor man simpelthen har huller. Det kunne for eksempel være omkring nogle praktiske ting, hvor der er ting, der ikke har kunnet lade sig gøre. Så vi tænker på det, når vi indretter eksaminerne, og vi kommer med svar til de studerende, ligeså hurtigt som vi overhovedet kan.

Jacob Mark (SF):

- I SF synes vi ikke, det giver mening at afholde eksamener, som er praktiske, for eksempel som idræt eller med laboratorieforsøg. Derfor har vores anbefaling været meget klar: At lige præcis de eksaminer må man aflyse, og så må det blive årskarakterer i stedet. Det håber jeg, at vi kan blive enige om blandt partierne.

Gør den virtuelle undervisning mig klar nok til fremtiden?

Nikolai Leerberg fra Odense spørger også: - Når nu vi unge ligesom er den her bærende fremtid: Hvordan skal den virtuelle undervisning så være optimal nok til, at vi kan søge ind på videregående uddannelser og blive samfundsparate?

Jens Joel (S):

- Vi skal både have eksaminer, der er skræddersyet til coronasituationen, og så skal vi sikre, at vi får lukket de faglige huller, sådan så man ikke kommer til at slæbe en tung bagage med videre i uddannelsessystemet.

Mai Mercado (K):

- Vi skal gøre fra politisk hånd, hvad vi kan for at sikre, at det læringsefterslæb, der måtte være, bliver fyldt ud. Og sikre at I kommer lige så fint videre i uddannelsessystemet som alle andre.

Jacob Mark (SF):

- Jeg vil gerne understrege, at man sagtens kan være samfundsparat, som du kalder det, selvom man har været en del af en nedlukning. Uddannelse er meget mere end at man lærer lige præcis alle dele af pensum. Der har bestemt også været uddannelse i det, der er sket i denne her tid. Men jeg forstår godt, at man er nervøs. Vi skal sikre, at ingen falder mellem to stole.