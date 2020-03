Bliver indendørs: Fynsk forening deler musikvideo med kedsomhedsramte unge

Størstedelen af danskerne har siden mandag været hjemsendte for at mindske smitten af coronavirus. For de fleste begynder kedsomheden langsomt at melde sig, og nogle kan endda bive fristet til at søge ud og samles med venner og bekendte.

I den seneste tid har der særligt været fokus på de unge danskere, der til trods for myndighedernes skærpede regler er mødtes til fester og lignende.

Vi er rigtig mange, der overholder retningslinjerne, selvom vi har det nederen Rosa Jensen, formand, KFFU

Men det er langt fra alle unge, der går mod myndighedernes anbefalinger, og det sætter Kreativ Forening for Unge (KFFU) fokus på med deres nye sang med tilhørende musikvideo.

- For tiden hører man om mange, der mener, at unge mennesker er uansvarlige, holder fester og generelt ikke holder sig til retningslinjerne, men der er også bare rigtig mange unge, der netop holder sig til, hvad myndighederne siger, fortæller den ene af de to formænd for foreningen, Rosa Jensen.

Sangen færdig på få timer

KFFU's nye sang har titlen "Corona Karantæne", og musikvideoen består af små klip fra omkring 80 unge mennesker, der viser deres kedsommelige øjeblikke derhjemme.

Sangen kom til som et påhit fra de to formænd for foreningen, Rosa Jensen og Søren Jefsen, og efter fem timer var den skrevet og indspillet.

- Vi besluttede os for, at vi gerne ville have en musikvideo til vores sang, men vi kunne jo ikke mødes for at lave den, så vi skulle finde en måde at lave den sammen uden at mødes, fortæller Søren Jefsen og tilføjer:

- Det endte med, at omkring 80 personer er med i videoen, men vi havde mange flere klip, end dem vi har brugt.

Okay at kede sig

Den fynske forening KFFU er nyopstartet og har kun eksisteret siden november sidste år. Alligevel er der allerede næsten 50 medlemmer.

I musikvideoen er det dog ikke kun foreningens unge, der optræder, men derimod unge fra hele landet og sågar også fra udlandet. Og sangen er allerede blevet godt modtaget.

- Det er en meget catchy sang. Min roommate render rundt og synger den hele tiden, fortæller Søren Jefsen, mens Rosa Jensen supplerer:

- Vi arbejder for tiden på flere kreative ting, som man kan tage sig til, mens man skal holde sig hjemme, siger hun.

Og sangens budskab er ikke til at tage fejl af: Der er mange unge mennesker, der trodser kedsomheden og bliver hjemme.

- Vi er rigtig mange, der overholder retningslinjerne, selvom vi har det nederen. Det er rigtig kedeligt og træls at være derhjemme, men man skal også bare give sig selv lov og ro til at kede sig derhjemme, mener Rosa Jensen.

Her kan du selv høre foreningens sang og more dig over musikvideoen, der er klippet sammen af Daniel Barbisan: