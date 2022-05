Blot 1 ud af 16 unge har ikke smagt alkohol: - Vi er unge og har lyst til at prøve alt muligt

Knap hver anden har i fuld tilstand kysset med en anden og efterfølgende fortrudt.



Det er blandt svarene i en spørgeskemaundersøgelse om unge og alkohol, som TV 2 Fyn har foretaget blandt 89 elever på Viby Efterskole i Nørre Aaby.

På et andet spørgsmål svarer 75 ud af de 89 efterskoleelever, der har deltaget i undersøgelsen, at de ved mindst en lejlighed har drukket mere end fem genstande.

- Nogle gange gør jeg det også lidt for at få en pause fra virkeligheden, når den kommer for tæt på. Men ellers er det jo bare, fordi vi er unge og har lyst til at prøve alt muligt, og vi har lyst til at leve og udforske. Jeg gør det, fordi jeg har lyst, fortæller Linnea Cohrt Grid, der er elev på skolen.

Hun forklarer, at hun altid har haft et godt forhold til det at drikke, og at hun slet ikke synes, at de unge i dag generelt drikker for meget.

- Jeg synes, jeg drikker tilpas.

- Og jeg har aldrig set det som et problem. Men det er vigtigt, at vi får det italesat, at det godt kan være et problem at drikke, siger Linnea Cohrt Grid.