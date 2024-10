Bøderegn på motorvejen: Fokuserer på bestemt overtrædelse

Fyns Politi er til stede på Fynske Motorvej, og i dag er særligt én overtrædelse i fokus. En overtrædelse, der har ført til en række sigtelser på kort tid.

Det skriver politiet på det sociale medie X.

- Serviceinfo fra Fyns Politi: Første vognbane har stadig ledig plads på Fynske Motorvej. Vi har på kort tid sigtet ti bilister for ikke at holde til højre her til formiddag. Vi fortsætter den praksis, skriver vagtchefen.

Det koster 1000 kroner at blive taget i forseelsen.

- Kør forsigtigt. Og lovligt. Og sikkert, slutter politiet.