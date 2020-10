Bøfhus: Én restaurant lukker og i alt 29 medarbejdere fyres

Den fynske restaurationskæde lukker nu sin restaurant i Silkeborg midlertidigt, mens to af kædens restaurationer i København smelter sammen til én.

Indskrænkningerne er en konsekvens af færre gæster på grund af coronarestriktionerne. I alt 29 medarbejdere mister deres job.

Jeg begejstret over, at personalet har samarbejdet og udvist fleksibilitet. Anders Nikolaisen, direktør Jensens Bøfhus

- Vores udgangspunkt var, at vi var i fare for at skulle lukke fire restaurationer. Derfor er jeg begejstret over, at personalet har samarbejdet og udvist fleksibilitet, så vi kan redde tre restaurationer og omkring 90 job, siger Anders Nikolaisen, der er administrerende direktør for Jensens Bøfhus.

Forhandlinger med personalet

Jensens Bøfhus har forhandlet med personalet, efter at det i sidste uge kom frem, at bøfkæden var så hårdt ramt af coronasituationen, at fire ud af kædens 21 restaurationer var i fare for at lukke.

Udover restaurationen i Silkeborg, blev det også overvejet at lukke restaurationen i Viborg og de to forretninger i København på henholdsvis Vesterbrogade og Axeltorv.

Men efter forhandlinger med personalet på de fire berørte restaurationer står det klart, at kun restaurationen i Silkeborg lukker, og 19 medarbejdere mister jobbet.

- Desværre bliver vi midlertidigt nødt til at lukke ned i Silkeborg. Men vores klare ambition er at genåbne restauranten, når samfundet er blevet normaliseret igen, og derfor bevarer vi også lejemålet i Silkeborg, siger Anders Nikolaisen.

10 fyres i København

I København har virksomheden og personalet forhandlet sig frem til, at de to restaurationer midlertidigt lægges sammen til én restaurant. Personalet er gået med til, at det fremover er virksomheden der planlægger fridage efter arbejdsmiljøloven, og samtidig bliver der færre timer til medarbejderne.

- Det betyder naturligvis en lønnedgang, og samtidig får medarbejderne lidt mindre mulighed for selv at planlægge deres arbejdstid. Tilgengæld betyder det, at kun ti medarbejdere mister deres job i Købehavn, siger direktøren.

I Viborg har de ansatte på samme måde accepteret begrænsninger i planlægningen af deres friønsker og færre arbejdstimer, og det har betydet, at restauranten undgår en midlertidig lukning. Alle medarbejdere beholder deres job.

Koster på bundlinjen

Før forhandlingerne var i alt 110 stillinger i spil, men forhandlingerne har altså betydet, at antallet af afskedigelser kan begrænses til 29.

- Jeg er taknemmelig over den fleksibilitet personalet har udvist. Det giver os en god mulighed for at starte op igen, når coronasituationen tillader det, lyder det fra Anders Nikolaisen.

Direktøren forventer, at omlægningerne vil give koncernen et lille minus i det samlede regnskab, men samtidig er hele forretningen hårdt ramt af coronakrisen, og det vil kunne aflæses tydeligt i årsregnskabet.

Lukningen i Silkeborg og sammenlægningen i København træder i kraft fra 31. oktober.