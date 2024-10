Kendisdelfinen Delle har "leget" så voldsomt med et marsvin, at marsvinet døde, hvorefter delfinen fortsatte med at kaste rundt med den døde krop.

Det fremgår i en ny videnskabelig artikel med biologer fra SDU, Fjord&Bælt og DTU.

Ifølge dem er mindst to marsvin blevet dræbt i Svendborgsund i 2020 og 2022, men det udelukkes ikke, at der kan være tale om flere.

- Det er normal adfærd for enlige hanner. Problemet er snarere, om de danske bestande af marsvin kan holde til dette pres fra delfiner, siger marinbiolog og hvalekspert på Biologisk Institut Olga Filatova til SDU og tilføjer, at antallet af delfiner i danske farvande lige nu ikke er nok til at udgøre en trussel mod marsvin.