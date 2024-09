Børn fra udsatte boligområder har flere huller i tænderne

Børn fra socialt udsatte boligområder har flere huller i tænderne. Dét vil Rådet for Bedre Hygiejne gøre noget ved.

Derfor sætter de i dette års kampagneuge fokus på god mund- og håndhygiejne og besøger blandt andet skoler i socialt udsatte boligområder.

- Der er før blevet skrevet om, at børn fra socialt udsatte boligområder, og især Vollsmose området, har flere huller i tænderne. Derfor er det ekstra vigtigt at række ud med viden om god mundhygiejne til netop de her børn og unge, skriver Christian Juul Randers på vegne af Komiteen for Sundhedsoplysning.

Mandag tager de hul på hygiejneugen, idet de besøger to 4. klasser og to 6. klasser på Odinskolen i Vollsmose.

Her lærer børnene om to gange to-princippet, som går ud på, at de skal børste tænder to gange dagligt i to minutter.

De får besøg af en tandlæge, der lærer dem om god mundhygiejne, og derefter skal de selv give sig i kast med tandbørstningen. Dette med hjælp fra et timeglas med sand, der løber ud efter præcis to minutter.

Hygiejneugen fortsætter frem til den 20. september.