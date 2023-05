Børn i 4. klasse læser dårligere end tidligere

Danske skoleelever i 4. klasse læser dårligere end tidligere.

Det viser en international læseundersøgelse, der kaldes Pirls, som er foretaget i 2021.

Danmark har været med i undersøgelserne siden 2006, og den netop offentliggjorte undersøgelse er gennemført i 2021.

På et pressemøde tirsdag formiddag siger Simon Skov Fougt, der er lektor ved Aarhus Universitet og leder af den danske del af undersøgelsen, at Danmark placerer sig på et middelniveau blandt i alt 65 lande og regioner over hele verden.