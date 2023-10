Børn og unge er i fokus i psykiatriløft på over halv milliard

Børn og unge skal hurtigere kunne få behandling i psykiatrien, og der skal skaffes hænder, siger minister.

Regeringen vil løfte psykiatrien med i alt 567 millioner i 2024 med fokus på børn og unge, mindre ventetid, mere personale og forskning.

Det siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) på et pressemøde torsdag, hvor hun præsenterer regeringens planer for psykiatrien.

Hun kalder psykiatrien i Danmark for "stærkt udfordret". For mange børn og unge mistrives, og det rammer både dem selv og deres familier, siger Løhde.

- Alt for mange venter alt for længe på både at blive udredt og behandlet.

- Vi skal sørge for at højne kvaliteten af behandlingen af børn og unge, siger hun.

Der skal blandt andet laves en såkaldt her og nu-pakke til børne- og ungdomspsykiatrien, som skal styrke kapaciteten.

Børn og unge skal tilbydes hurtigere behandling, imens udredningen af dem er i gang, og der skal følges bedre op efter behandlingsforløb i psykiatrien.