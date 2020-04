Børn skal være trygge: Vigtigt at snakke med børnene om den nye hverdag

Børnene i 5. klasse på Middelfart Friskole havde første skoledag onsdag i sidste uge. Hverdagen i skolen er i dag en anden end den, de forlod den 11. marts, da corona-udbruddet lukkede landets skoler.

Fri leg i frikvarteret, kram til sidemanden og fodbold uden tacklinger er forbudt. I stedet er der indført hyppig håndvask, afstand til kammeraterne og kontrolleret leg i små grupper.

En ny virkelighed med corona og regler, der kan skabe utryghed blandt de mindste elever.

Derfor arbejder de på Middelfart Friskole netop med at skabe tryghed.

Det har de gjort fra første skoledag i sidste uge, fortæller skoleleder Helle Jørgensen, der også er klasselærer i 5. klasse.

- Jeg har bedt deres forældre om at forberede børnene på at komme i skole og tage snakken hjemmefra. Hvilke følelser kan man komme i skole med, og hvad går børnene og tænker på? Så jeg synes faktisk, de har været rigtig godt forberedt på at komme i skole, fortæller hun.

De første tre dage blev brugt til snak og til at falde på plads i den nye hverdag.

- Vi snakkede både om at gå i skole hjemmefra og få fjernundervisning og så skulle i skole igen. Det kan lyde lækkert bare at gå derhjemme, men det kan også give anledning til frustrationer, har børnene fortalt, siger Helle Jørgensen.

Tryghed er afgørende

Snakkene er en vigtig investering i den kommende tid på skolebænken for de mindste elever, der kan være med til at skabe fundamentet for, at børnene også falder til i de nye rammer og bliver parate til at lære noget.

- Alle i skoleverdenen ved, at generelt er tryghed afgørende for, at et barn kan lære noget. Derfor er det at skabe tryghed i første omgang det vigtigste. Og det er min fornemmelse, at alle på vores skoler har sat tid af til at italesætte de tanker og følelser, der er gået igennem børnene i forbindelse med corona-epidemien og skolestarten nu, fortæller Maren Skotte, kommunikationschef for Dansk Friskoleforening.

Maren Skotte peger desuden på en positiv bivirkning ved corona-krisen for forståelsen af skolelivets afgørende betydning for vores børn.

- Jeg tror, det er gået op for os i den her tid, at skolen er meget mere end fag. Det er et vigtigt fællesskab, hvor børnene også kan få mulighed for at vende det, de går igennem lige nu med andre børn og voksne, de er trygge ved. Skolen er ikke kun et sted, hvor du lærer matematik og dansk. Det er her fællesskabet er, og der er her relationerne er, siger Maren Skotte.

Farvel til monsteret

I Middelfart er det ikke dem selv, elverne har været mest bange for.

- Nogle børn har givet udtryk for at være bekymrede over, at de ikke har kunne besøge bedsteforældre i den her tid. De er kede af ikke at kunne sige ordentligt farvel til dem. Men det har ikke været på egne vegne, jeg har oplevet den her frygt, fortæller Helle Jørgensen, skoleleder på Middelfart Friskole.

Christian Stewart-Ferrer, psykolog med speciale i børn og unge, peger på, at det er vigtigt, at tale med børnene om coronakrisen så konkret som muligt.

- Vi har lært af forfatteren Stephen King, at vil man lave en god gyser, så skal man helst ikke blive for konkret, fordi jo mindre klart det er, hvad monsteret er, desto mere råderum for, at fantasien til at gøre det så skræmmende, man vil. Så netop det med at beskrive, hvad det faktisk er og faktisk ikke er, det er vigtigt, forklarer Christian Stewart-Ferrer.

Du kan høre hele hans forklaring og de gode råd i anden halvdel af videoen herunder:

