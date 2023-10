Børn under to år bør ikke bruge skærm alene, lyder én af otte nye anbefalinger

Den kan ødelægge din søvn. Den kan stjæle din tid. Og har du små børn, er den måske blevet en trofast hjælper i hverdagen.

Over de sidste ti år er brugen af skærme steget for alle aldersgrupper, og det gælder særligt for unge.

Nu kommer Sundhedsstyrelsen med nye anbefalinger for, hvordan vi bruger skærmene i hverdagen. Og her er skærpet fokus på, hvordan skærmene kan påvirke de mindste børn. Noget som TV 2 Fyn for nyligt satte fokus på i kampagnen Mobilfri.

- De første år i livet er afgørende for det lille barns sundhed og trivsel. Vi ved, at dét at blive placeret foran en skærm ikke har gavnlig effekt for små børn, og vi ved, at det har positiv effekt med menneskelig interaktion, fortæller Maja Bæksgaard Jørgensen, der er sektionsleder hos Sundhedsstyrelsen.

De nye anbefalinger består af fire generelle anbefalinger til både børn, unge og voksne. Derudover er der fire anbefalinger særligt til forældre med børn i hjemmet.