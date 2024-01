Børnene hyler og græder, når Jette arbejder: - Jeg kan ikke støvsuge ordentligt

Jakob Scharff synes ligesom Jette, at Odense Kommune bør lade sig inspirere af nabokommunerne.



- For at synlig rengøring skal lykkes og komme alle parter til gode, er man nødt til at udvikle smarte løsninger som dem, der er i Assens og Nyborg. I nogle tilfælde vil det kræve, at en del af rengøringen foretages før åbningstid. Noget kunne tyde på, at Odense Kommune ikke i tilstrækkelig grad har fået skabt en model, som virker i praksis.

Det er et win-win, hvis kommunen knækker koden.

- Synlig rengøring - når det lykkes - er jo i bund og grund en sag, hvor alle vinder. Gode arbejdsvilkår som fastholder personale, kommer alle til gode. I det her tilfælde også pædagoger og børn.

- Jeg står ved det

Rengøringen i Odense Kommune hører under By- og Kulturudvalget, som Søren Windell (K) er formand for. Han hører ikke, at rengøringen er et stort problem. Han hører i stedet gode ting.

- Jeg hverken ser eller hører et stort problem. Rengøringspersonalet bestræber sig på at gøre det bedst muligt indenfor rammerne, som vi af økonomiske årsager ikke ændrer. Jeg har hørt fra mange af medarbejderne, at børnene er glade for det. Det synes jeg er dejligt.