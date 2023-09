Boligmarkedet: Knap 14 procent mindre end sidste år

I år er der godt gang i salgshjulene på markedet for ejerlejligheder.

Det viser nye tal fra Finans Danmark.

Ved udgangen af august har der været lige knap 14 procent færre ejelejligheder på ejendomsmæglernes hylder, sammenlignet med sidste år - det er på trods af, at der samtidig har været flere til salg.

- Det ser ud til, at danskernes interesse for både at købe og sælge en ejerlejlighed er steget, sammenlignet med for et år siden. Det kan skyldes, at vi i Danmark snart får et nyt boligskattesystem, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

- At flere sætter deres lejlighed til salg, kan skyldes, at flere boligejere vil nå at sælge deres lejlighed og finde en ny – og dermed også selv når at få rabatten med.



Det nye boligskattesystem træder efter planen i kraft den 1. januar 2024 og vil blandt andet betyde højere boligskat på ejerlejligheder.