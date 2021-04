Boligpriser stiger på hele Fyn: Stort hop på små øer

Oliver Laursen, der er indehaver af Home i Nyborg, fortæller, at det giver gode kår for sælgende, men samtidig ser han en risiko for at markedet “bider sig selv i halen”.

- Tit så skal der en eller anden form for gnist til, for at man vælger at sætte sit hus til salg. Det kan ofte være, fordi man bliver inspireret, når man ser noget andet på markedet, man er interesseret i. Den mulighed har ikke været der, fordi udbuddet er så lavt, fortæller han.

Rekordår

De nye tal kommer fra Boligsiden, som er ejet af størstedelen af de danske ejendomsmæglere.

På landsplan er kvadratmeterpriserne steget med 12 procent i forhold til marts sidste år, og det er den højeste årlige stigning, siden Boligsiden begyndte at føre statistikken i 2010.