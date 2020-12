Boligudbuddet rasler ned: Her er kommunen med det største fald på Fyn

Det fynske boligmarked er i en usædvanlig situation.

Ikke alene bliver hvert 10. hus bliver solgt til overpris, der er så godt gang i handlen, at der i november var 18 procent færre boliger på markedet end på samme tid sidste år.

Det flugter med en national tendens, som skyldes særlig høj aktivitet på markedet. For boligerne er der, de bliver bare revet væk, forklarer kommunikationsdirektør hos Boligsiden, Birgit Daetz, i en pressemeddelelse.

- Lige nu har vi den situation på boligmarkedet, at der kommer lige så mange nye huse til salg, som der plejer, men at salget ligger mere end 20 procent højere end normalt. På den måde bliver udbudslisterne hele tiden kortere, og det gælder for hele landet, siger hun.

Største fald på Fyn

Faldet i andelen af huse og lejligheder med et 'Til salg'-skilt i vinduet varierer meget i fynske kommuner. Det skyldes i høj grad, at der i nogle kommuner er et lavt antal handler, så få salg giver store udsving i statistikken.

Ikke desto mindre er der sket et fald i samtlige kommuner, hvor det største findes i Middelfart.

I november 2019 var der i kommunen 417 huse til salg, og det var i november i år faldet til 287. Et fald på hele 31 procent.

Helt anderledes så det ud i Nyborg Kommune. Her var der i november 185 boliger til salg - kun fire procent færre end sidste år.

- Nu er vi gået ind i december, der også er en speciel måned for boligmarkedet. Vi ved, at bolighandlen normalt går lidt i vinterhi frem til marts-april. Reagerer sælgere og købere, som de plejer, vil aktiviteten falde til et lavere niveau end lige nu. Omvendt ved vi også nu, at boligmarkedet ikke reagerer, som det plejer, når corona er her. Den usikkerhed tager vi med ind i 2021, siger Birgit Daetz.