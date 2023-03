Bombefly fløj over Fyn

Mandag fløj to amerikanske langdistance bombefly af typen B-52 over Danmark.



Efter at have cirklet over et større område i det midtjyske satte de to fly kursen sydpå og fløj over det østlige Fyn.

Pressevagten i Forsvarskommandoen oplyser til TV Midtvest, at de to bombefly var i dansk luftrum, som en del af en årlig øvelse. Under øvelsen øver danske soldater på jorden sig i at kommunikere med fly.

- Amerikanske bombefly træner våbenaflevering sammen med danske soldater. Hvis man forestiller sig, at danske soldater på jorden engang skal have støtte i form af våben fra USA, skal de soldater, som er særligt trænet til opgaven, kunne koordinere overleveringen af støtten fra de her fly, forklarer pressevagt Søren Lindhardt.