Bomberne faldt ved Mugels hjem i Kyiv - nu er han på vej til Fyn

Derfor flygtede han ud af landet med sin kone og sin søn. Onsdag aften nåede de banegården i Krakow, hvor der i kølvandet på invasionen er oprettet et nødhjælpscenter.

Men det var ikke uden udfordringer.

- Ved toget i Lviv blev jeg slået af en soldat, der sagde, at jeg skulle kæmpe. Fire gange blev jeg slået med hans gevær, fortæller han og viser et blåt mærke på skulderen.

Mange af de ukrainske flygtninge er kvinder og børn, da regeringen i Ukraine har indført et krav om, at mænd mellem 18 og 60 år skal blive i landet. Det lykkedes ham dog alligevel at nå til Polen med sin familie.

Ifølge FN er en million mennesker flygtet i krigens første uge.

Startvanskeligheder

Næste stop bliver Strib på Fyn. Gitte Jul fra Odense har ligesom mange andre danskere haft et ønske om at hjælpe ukrainerne, og derfor valgte hun at låne en bus for at fragte ukrainske flygtninge til Danmark.