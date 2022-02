Bonnesen med klar besked til fiskeriministeren: Hænderne op af lommen og kom i gang

Derudover bør fiskeriministeren tage kontakt til svenskerne, der allerede er begyndt at regulere sælbestanden.

- Vi er klar til at samarbejde og give ministeren et grundlag at stå på. Dels for at tage kontakt til svenskerne og dels for at få budskabet med til EU, så man kan få ført nogle forhandlinger i Bruxelles. Vi skal sørge for, at de forstår, at sammenhængen er gal med sælerne og skarver.

Det er der, man skal starte med at sætte ind, siger Erling Bonnesen.

- Vi kan ikke lave det om i dag, men vi skal have det lavet om til den kommende sæson, siger Erling Bonnesen.

Hjælp fiskerne med overlevelsespakke

Fiskerierhvervet er hårdt presset, og derfor mener Bonnessen, at der i første omgang skal en overlevelsespakke til, så fiskerne får en chance for at komme ind i næste sæson.

- Det, der skal til nu, er en regulær overlevelsespakke fra ministeren, siger Erling Bonnesen.

- Det er et krav fra os i venstre, så vi kan sikre, at vi også har fiskerier i fremtiden.