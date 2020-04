Borgerservice holder lukket: Hvordan fornyer jeg mit kørekort?

Den 10. april kan Jens Rasmussen fra Ringe fejre sin 70 års fødselsdag. En dag han ser frem til. Samtidig med, at han kan hejse flaget og fejre sin fødselsdag, bliver han også begrænset. Hans kørekort udløber nemlig.

- Jeg havde en aftale om at skulle komme ind til borgerservice den 3. april for at få mit kørekort fornyet, men den blev aflyst med det samme, da Danmark lukkede ned, fortæller Jens Rasmussen.

Skal jeg på indkøb skal jeg gå fem kilometer, og det har jeg ikke lyst til. Jens Rasmussen, pensionist

Afhængig af bilen

Derfor er han nu bekymret for, hvordan han skal klare sig uden et kørekort.

Til hverdag er Jens Rasmussen afhængig af, at han kan køre sin bil. Der er fem kilometer til nærmeste indkøbsmulighed, og han hjælper til i sin kones systue, hvor han kører en varevogn, som hans kone ikke selv kan køre.

- Der må være andre end mig, der står i samme problem. Skal jeg på indkøb skal jeg gå fem kilometer, og det har jeg ikke lyst til. Selvfølgelig kan jeg nå at handle en helt masse ind inden, men hvor lang tid holder det så? Jeg må jo ikke køre, når mit kørekort er udløbet, siger Jens Rasmussen.

- Når jeg skal hente 60 meter pladevat for min kone, bliver det problematisk. Det kan ikke være i en lille bil.

Som lovlydig borger må man jo undersøge hvilke muligheder der er.

Jens Rasmussen kontaktede derfor Færdselsstyrelsen. De skriver i en mail, at han skriftligt skal kontakte Borgervice i hans kommune. Men det har heller ikke hjulpet ham tættere på et svar.

Derfor har han nu sendt spørgsmålet videre til TV 2/Fyn.

En fynbo får svar Har forgæves forsøgt at få svar på, hvad almindelige mennesker kan gøre, når deres kørekort udløber, mens offentlige kontorer er lukkede. Jens Rasmussen, pensionist.

Ikke mulighed for fornyelse ved politiet

Politiets Administrative Center, der normalt behandler ansøgninger om fornyelse af kørekort, skriver på deres hjemmeside, at de er lukket ned. Derfor kan de ikke længere behandle ansøgningerne om fornyelse af kørekort.

Derudover skriver politiet på hjemmesiden, at Færdselsstyrelsen og Kommunernes Landsforening arbejder på at afklare, hvad borgerne skal gøre, hvis deres kørekort til almindelig person- eller varebil (B) eller motorcykel (A) snart udløber.

Politiet opfordrer til, at man henvender sig til kommunernes borgerservice, for at forhøre sig om muligheden for at få udstedt et midlertidigt kørekort.

Ældresagen: forskelligt fra kommune til kommune

I perioden med coronavirus i Danmark har Ældresagen fået samme henvendelse fra en anden ældre borger. Her fandt rådgiverne frem til, at det er muligt i flere kommuner at få et midlertidigt kørekort, men de fandt også ud af, at det er meget forskelligt fra en kommune til en anden.

- Nogle kommuner henviser til den lokale politistation, mens andre ikke mener, at det er en livsnødvendighed, siger seniorkonsulent i Ældresagen Michael Bo Christensen.

Eksempelvis står der på Odense Kommunes hjemmeside, at pas og kørekort kun udleveres ved akut behov efter konkret vurdering af Borgerservice. Her henvises borgene til at kontakte Odense Kommunes kontaktcenter.

De mange forskellige måder at håndtere det på, har fået Ældresagen til at komme med en opfordring.

- Budskabet er, at vi opfordrer mundighederne til at udvise den største fleksiblitet, når man har med ældre og udsatte at gøre. Men selvfølgelig med forståelse for, at situationen er særlig, siger Michael Bo Christensen.

Midlertidigt kørekort er muligt i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jens Rasmussen er bosat i Ringe, derfor har TV 2/Fyn taget kontakt til Faaborg-Midtfyn kommune for at høre, hvordan de håndterer fornyelse af kørekort i perioden med corona-virus.

De oplyser, at det er muligt at få et midlertidigt kørekort hos dem, og at de får en del henvendelser omkring det.

- Vi har behandlet 20 af den her slags sager de seneste to uger, fortæller David Aarup Laustsen, afdelingsleder i borgerservice i Faaborg-Midtfyn Kommune.

For at få fornyet sit kørekort skal man ringe direkte til Borgerservice eller kontakte dem igennem borger.dk, og herefter får man tilsendt et brev.

- Vi har udarbejdet et brev, som skal fungere som et midlertidigt kørekort. Det skal fungere i stedet for den fysiske seddel, der normalt er det midlertidige kørekort, siger David Aarup Laustsen.

Han fortæller, at det burde være til at komme igennem til kommunen, selvom Borgerservice holder lukket.

- Vi prøver at arbejde så normalt, som vi kan. Vi har et nummer til borgerservice, man kan ringe på, som håndterer alle opkald, og vi håndterer alle indgående på borger.dk . Jeg kan selvfølgelig ikke sige, hvad der er sket i den konkrete siutation, siger David Aarup Laustsen.

Svaret glæder Jens Rasmussen i Ringe, men han er ked af, at ældre borgere i andre kommuner måske ikke har samme mulighed.

- Det lyder da fantastisk og fedt. Det er jeg da utroligt glad for. Det er godt for mig, men det er jo noget skidt for andre, som er i samme situation, og som ikke bor i den kommune. Der må være andre end mig, der også fylder 70 år, siger Jens Rasmussen.

- Men jeg siger da tak for hjælpen.

Artiklen er blevet til på baggrund af et spørgsmål fra en fynbo. Du kan stille dit spørgsmål til det, du undrer dig over i din hverdag på Fyn under corona-udbruddet her.