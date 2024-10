Borgmester bød Kong Frederik på frokost - nu får han kritik

Borgmester Søren Steen Andersen (V) indrømmer, at han ikke var opmærksom på, at de valgte en madleverandør uden overenskomst.

- Det lå ikke først for at undersøge, om det var et organiseret sted. Helnæs Mølle er et mindre, relativt nystartet sted, og de kunne levere det, der skulle leveres. Det gjorde de til fulde, og det er det, vi har koncentreret os om, siger Søren Steen Andersen.

Så I var ikke klar over, at de ikke havde en overenskomst?

- Nej, det havde jeg ikke tænkt over, og det tager jeg ansvaret for. Vi har haft rigtig mange hensyn at tage i forhold til en planlægningsfase, hvor der er utrolig mange detaljer at skulle forholde sig til. Forholdene omkring en overenskomstdækket leverandør har vi derfor ikke været tilstrækkeligt opmærksomme på, siger han og påpeger, at der ifølge 3F's egen oversigt kun er få spisesteder i kommunen med overenskomst.

- Vi prøver at bruge så mange forskellige restauranter som muligt for at sprede vores aktiviteter, så flest mulige kan have gavn af det. Vi vil også gerne have en lokal leverandør. Helnæs Mølle kunne ud af huset levere præcis det, vi ønskede, siger borgmesteren.