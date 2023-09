Borgmester bruger million på golf, men sparer på velfærd, siger kritiker

Skal skabe penge til velfærd

I Kerteminde forventer borgmester Kasper Ejsing Olesen, at kommunen skal bruge cirka en million kroner i mandetimer på Great Northern-arrangementet, og det er penge han forventer at få mange gange igen.

- Det er netop for at skabe penge til velfærd, at vi går med i det her samarbejde. Der bliver fuldt booket i en periode uden for sæsonen, og vores erhvervsliv kommer til at kunne bruge det til branding og vil formentlig også kunne tjene penge på opgaver, der skal udføres, siger Kasper Ejsing Olesen.