Borgmester om affaldsaftale: Fynske ambitioner er ikke smidt i skraldespanden

Fynske ambitioner om, at robotter overtager affaldssorteringen er ikke parkeret med tirsdagens udmelding fra Christiansborg.

Her har et flertal præsenteret en aftale om blandt andet affaldssortering i hjemmet - manuel sortering, vel at mærke.

- Det er vigtigt, at en dør står åben. Vi er på et forskningsspor lige nu, og forundersøgelsen er ikke færdig, siger Søren Steen Andersen (V), borgmester i Assens Kommune og tilføjer:

- Det er for tidligt at slå det ihjel.

De fynske kommuner arbejder sammen med blandt andre SDU om en teknologisk løsning på sortering af affald. Studier fra blandt andet Norge og fra det fælles fynske forprojekt viser, at teknologien er bedre til at sortere plast fra restaffaldet ved slutmodtagelsen, end brugeren selv er via kildesortering.

Søren Steen Andersen øjner dermed en chance for, at det fynske projekt fortsat har en chance i den virkelige verden.

Klimaordfører: "Om fem-ti år"

Venstres klimaordfører, Tommy Ahlers, ser også teknologien som en medspiller, men siger ifølge Ritzau at han først ser, at robotter vil kunne sortere affaldet om fem til ti år.

- Vi har faktisk brugt meget tid på at diskutere det under forhandlingerne. Men vurderingen er, at teknologien simpelthen ikke er der lige nu, siger han og fortsætter:

- Så vi starter her, men vi har fået skrevet ind i aftalen, at den løbende skal evalueres og se på, om teknologien er kommet.

- Jeg føler mig ret overbevist om, at vi om fem-ti år skal sortere meget mindre, fordi kunstig intelligens og robotter kan gøre det for os, siger Tommy Ahlers (V).

Brev til ministeren

De ti fynske borgmestre bad fornylig om at blive undtaget den netop vedtagne affaldssortering. I et brev til miljøminister Lea Wermelin (S) argumenterede de for, at fynboerne kunne blive delvist undtaget fra den kommende ordning.

- Når det gøres teknologisk (og her er vi jo i øvrigt robot-stærke på Fyn) er sorteringsgraden væsentligt højere, idet den ligger på 70-90 procent i stedet for maks 40-50 procent ved kildesortering hjemme hos brugeren.

- I øvrigt er plasten lige så beskidt ved kildesortering som ved teknologisk eftersortering, så den skal stadig vaskes. De resterende, store og simple fraktioner (metal, pap, glas, papir, madaffald), skal stadig kildesorteres, skrev Søren Steen Andersen for nylig om det fynske projekt i et opslag på Facebook.

Søren Steen Andersen henviser desuden til følgende uddrag fra tirsdagens affaldsaftale:

- Fleksibilitet til løsninger. De typer affald, der kan blandes, uden at kvaliteten derefter forringes, må gerne samles ind i samme ’kammer’ i skraldespanden. Aftalen lægger op til fleksibilitet for kommunerne.

- Partierne er enige om, at et almindeligt parcelhus som udgangspunkt max skal have 2-4 spande med flere rum til de 10 affaldsfraktioner. Aftalen giver også mulighed for at etablere en teknologisk løsning, hvis det kan sikre sammenlignelig kvalitet i genanvendelsen og samme lave grad af spild, som særskilt indsamling medfører.

