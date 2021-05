Borgmester undrer sig: - Nye håndtryksregler er galimatias

Undrer sig over regeringen

Også Ærøs ligeledes socialdemokratiske borgmester, Ole Wej Petersen, undrer sig over, at regeringen nu strammer loven. Han forstår ikke, at regeringen har behov for at stramme loven, så det fremover skal være en borgmester eller rådmand, der giver håndtrykket.

På Ærø vil det dog ikke give anledning til ændringer.



- Jeg har selv stået for håndtrykket her på Ærø, så det får ingen betydning for os. Personligt synes jeg dog, at der er tale om symbollovgivning, men som borgmester retter jeg mig selvfølgelig efter de love og regler, som bliver vedtaget af regering og folketing, siger Ole Wej Petersen..