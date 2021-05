Borgmestre er enige: Mangel på respekt kan gå ud over demokratiet

Søren Steen Andersen (V), der er borgmester i Assens Kommune, er enig.

- Hvis for mange holder sig væk, har vi for få at vælge imellem, og vi har for få nuancer. Og det går ikke, og der skal man tænke over, hvordan man ytrer sig. Og det skal bestemt ikke forstås som, at man ikke må ytre sig, men det er formen, der kan skræmme nogen.

Også Kertemindes borgmester Kasper Ejsing Olesen (S) mener, at den gode tone er nødvendig- ikke mindst for demokratiet.

- Hvis man overhovedet skal bruge debatten til noget, så skal alle have lyst til at bidrage til den. Der er rigtig mange der afholder sig fra det, fordi de er bange for de kommentarer, der kommer tilbage, siger han.

Gemmer sig bag skærmen

Tilbage ved Brugsen er der flere, der gerne vil give deres mening til kende om den dårlige tone på sociale medier.

- Man bruger et grimt sprog, og man taler tit nedsættende til hinanden. Det bryder jeg mig ikke om, siger Brita Martinussen og hun suppleres af Claus Thomsen:

- Det er nemt at sidde bag en skærm - man er usynlig.

Ronni Hoel fra Ørbæk tror også, at mange gemmer sig bag skærmen.

- Jeg føler, at nogen bare sidder og venter på, at de kan piske en stemning op.

- Det er nemt bare at slynge ud, fordi det sjældent har en konsekvens, at alle har deres meninger om forskellige ting, og så er det sgu let bare at trykke på tasterne, siger Simon Andersen fra Horsens.

Og selv hos de kunder, der hellere vil pakke varer i bilen end tale med TV 2 Fyn denne onsdag, er der enighed om, at det er godt, at emnet nu er taget op i kampagnen Respekt!