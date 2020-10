Borgmestre jagter mere politi: Disse tre kommuner vil have ny nærpolitistation

Torsdag er der atter gang i forhandlingerne om, hvor i alt 20 nærpolitistationer skal ligge.

Ti af de nye nærpolitistationer skal ligge i Vestdanmark, og tre fynske kommuner har kastet deres lod i puljen til at få en af dem. Det viser en rundringning, som TV2 Fyn har lavet til de fynske borgmestre.

Både Assens, Nyborg og Middelfarts borgmestre har sendt breve til Justitsministeriet for at få nærpolitistationen til deres kommune.

Langt fra nuværende politistationer

Tilbage i februar sendte Middelfart Kommune et brev til Justitsministeriet, hvor man fremhævede, at man syntes, at en oplagt placering ville være Middelfart.

Derfor ønsker Middelfart en nærpolitistation Middelfart by ligger strategisk godt i forhold til de eksisterende politistationer i Svendborg og Odense og i forhold til kritisk infrastruktur som Lillebæltsbroen, jernbanen og E20.

Der er let adgang til hele Vestfyn og Trekantområdet, så Politiet får optimale forudsætninger for opgaveløsningen – og politifolkene kan let komme til og fra arbejde.

Middelfart Kommune er Fyns mest dynamiske vækstområde, hvad angår jobskabelse, bosætning og erhvervsudvikling. Den udvikling kræver også et nærværende, velfungerende og synligt Politi.

Det årelange positive samarbejde mellem retspsykiatrien i Middelfart, politiet og lokalsamfundet vil blive yderligere styrket ved etableringen af en lokal nærpolitistation. Kilde: Uddrag fra Middelfart Kommunes brev til Justitsministeriet Se mere

- Vi har geografisk langt til politistationen i Odense. Vi ligger et trafikalt vigtigt sted i landet, da vi både har broerne og jernbanen. Så vi er på en måde forbindelsen til det jyske, siger Middelfarts borgmester, Johannes Lundsfryd (S).

For 14 dage siden sendte kommunen et opfølgende brev, hvor man gjorde opmærksom på vigtigheden af, at politiet kommer markant tættere på borgerne via en åbning af flere nærpolitistationer tæt på borgerne.

- Det, der bliver vigtigt, er at kunne komme til at dække et større område og arbejde med det forebyggende, siger borgmesteren.

Kommunen mener selv, at den kan tilbyde moderne, indflytningsklare bygninger flere steder i Middelfart by, herunder lokaler i den tidligere politistation på Brovejen.

- Det er den gamle politistation. Den er delvist udlejet, men det er fint, da det ikke skal være en fuld station, siger borgmesteren.

Betaler allerede husleje

Også i Assens Kommune mener borgmesteren, at hans kommune er det helt rigtige sted for en nærpolitistation.

Derfor ønsker Assens en nærpolitistation Borgerne skal vide hvem deres betjente er, og at de er lige om hjørnet. Det skaber tillid mellem politi og borgere, som er en væsentlig forudsætning for politiets arbejde.

Borgerne skal vide, at responstiden er minimal, fordi betjentene lige er i nærheden.

Kommunens SSP-medarbejdere skal have et tæt samarbejde med lokale betjente, der er kender deres lokalsamfund. Det er den bedste metode til at forebygge at i særlig grad de unge engagerer sig i kriminalitet.

Politiet har i forvejen en fuldt udbygget station i Assens Kommune og en langtidslejekontrakt, der betyder, at der kan flyttes flere betjente ind og skabes en nærpolitistation, som dækker mere end 1000 kvkm uden, at det koster ekstra til bygning og udstyr. Kilde: Uddrag fra Assens Kommunes brev til Justitsministeriet Se mere

- Vi har et af de mest oplagte steder i Danmark overhovedet. Der er en helt moderne, nyindrettede politistation bygget til politiet på deres foranledning, og som de betaler husleje til i dag og i øvrigt også de næste seks år i den kontrakt, vi har, siger borgmester i Assens Kommune Søren Steen Andersen (V).

Ifølge ham er det en rigtig god økonomi for skatteborgernes penge, at de faktisk udnytter det ved at flytte ind. Politistationen er fra 2011, men blev lukket i 2016.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at da der var en landbetjent, og et netværk af politi ude i samfundene, der var der altså godt styr på, hvad der foregik rundt omkring, inden det ligesom fik lov at løbe for langt ud af en tangent, siger borgmesteren.

Han mener, at en nærpolitistation i Assens, først og fremmest vil give politinærver og samtidig skabe et endnu bedre samarbejde kommune og politi imellem.

Skaber tryghed

Også i Nyborg Kommune betyder det noget for borgmesteren at have politiet tæt på.

Derfor ønsker Nyborg en nærpolitistation En stærk lokal indsats har en væsentlig betydning for den oplevede tryghed hos borgeren.

Vi ser en forstærket lokal tilstedeværelse som et afgørende element i den præventive indsats.

I forbindelse med placering af de udmeldte 20 nye nærpolitienheder, tillader vi os i Nyborg Kommune at gøre opmærksom på os selv, idet vi ser Nyborg som en naturlig placering af en sådan enhed. Kilde: Uddrag fra Nyborg Kommunes brev til Justitsministeriet Se mere

- Det betyder noget for borgerne at have politiet tæt på. Det er tryghedsskabende, og det er lige så meget i den forebyggende del, hvor man helst skal ligge rigtig meget af arbejdet, siger Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V).

Ifølge ham ville politistationen også have en god placering i Nyborg.

- Det giver rigtig god mening at placere en nærpolitistation i Nyborg for at dække hele den østlige del i samarbejde med den øvrige politiindsats, der er på Fyn.

Fælles for alle tre kommuner er, at de vil have politiet tilbage til ydrekommunerne efter flere år med centralisering.