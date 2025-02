Børn og forældre fælder dom: Skal madpakken afskaffes?

S har rykket sig på skolemad

Forslaget fra Trine Bramsen om at afskaffe madpakken kommer sideløbende med, at Socialdemokratiet på det seneste har flyttet sig fra at være forbeholden overfor skolemad - til mere åben.

- Men forslaget om at udbrede det til hele Danmark er jo mit og kommer i den her debatbog, der ikke står Socialdemokratiets logo på, siger Trine Bramsen(S).

I finansloven for 2025 har regeringen sammen med SF og Enhedslisten sat penge af til en forsøgsordning med skolemad på udvalgte skoler rundt i landet frem til 2028.

- Jeg tror, at det er for tidligt at træffe beslutning om, hvorvidt det skal rulles ud yderligere. Men jeg kan i hvert fald sige, at succeskriteriet er, at vi bliver klogere, og at vi kan træffe politiske beslutninger på et solidt grundlag. Både omkring hvad det vil koste, men også hvad effekterne af skolemad vil være, lød det i november 2024 fra børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye(S).

Du virker anderledes uforbeholden i din bog?

- Jamen, jeg har jo set forskningen. Der er mange års forskning både fra Finland og Sverige på, hvad det har betydet for børnene og de effekter, det også har for familierne. Men det er klart, at vi skal have nogle modeller, der fungerer rundt omkring på de forskellige skoler, siger Trine Bramsen(S), der kalder forsøgsordningen ‘klog’.