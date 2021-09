Bramsen afviser anklager om ulovlig sejltur

Fremme på sydhavsøen brugte hun primært tiden på at tale med lokale partifæller om det kommende kommunalvalg. Det fik onsdag aften en juraprofessor til at kalde liftet direkte ulovligt.

"Jeg kommer til at fortsætte"

Men turen til og fra øen var slet ikke et lift, siger ministeren nu til TV 2. Det var et tjenestestedsbesøg.

Mener du, det er okay, at Forsvaret bruger et skib på at fragte dig over til Ærø, så du kan lave noget, som overhovedet ikke relaterer sig til Forsvaret, men kun handler om, at du skal føre valgkamp for en socialdemokratisk borgmester?

- Jeg kan sige fuldstændig klart, at jeg kommer til at fortsætte med at besøge vores dygtige hjemmenævn og være i hele landet, siger Trine Bramsen.

- Planlægningen lader jeg være op til ministeriet. Og jeg har selvfølgelig en forventning om, at ministeriet overholder alle forskrifter, når de arrangerer besøg. Det har de også gjort i den her sammenhæng, har de slået fast.