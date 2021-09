Bramsen forsvarer Ærø-tur: Forhindrede ingen beslutninger

På samrådet fredag medgiver forsvarsministeren, at hun i dag ville ønske, at hun ikke var taget til Ærø.

- Hvis der nogen, der havde ønsket at være et andet sted og havde vidst, hvad der skete i løbet af søndagen, så var det da mig, siger Trine Bramsen.

- Ville jeg gerne lave det om? Ja, selvfølgelig vil jeg da gerne det.

- Det ville så ikke have været anderledes, end at jeg havde siddet et andet sted med den selv samme telefon. Men det havde da sendt et bedre signal. Det tror jeg da, står klart for alle.

Ikke muligt at forudse

Tidligere fredag var forsvarsminister Trine Bramsen sammen i udenrigsudvalget med udenrigsministeriet for at svare for, hvorfor regeringen ikke var bedre forberedt på de danske evakueringer fra Afghanistan.