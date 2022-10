Bramsen under hård beskydning: Her er de centrale passager i spionchefs bog

Sagen om Lars Findsen, den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), blev en del mere speget torsdag.

I en ny bog anklager Lars Findsen den fynske forsvarsminister Trine Bramsen (S) for at hjemsende ham af politiske årsager.

Og altså ikke på grund af, at han har gjort noget forkert som øverste chef i Danmarks udenrigsspiontjeneste, FE.

Trine Bramsen er en af de centrale figurer i bogen 'Spionchefen - erindringer fra celle 18', der udkom torsdag.

Hele 15 gange er den fynske folketingskandidat nævnt på bogens 83 sider.

- Jeg skal kunne tælle til 90

En af de helt centrale passager, hvor Trine Bramsen bliver nævnt i bogen, er, hvor Lars Findsen fortæller om et skæbnesvanger møde med den daværende forsvarsminister Trine Bramsen.



Mødet har Lars Findsen fået sat i stand, fordi han ad omveje har fået at vide, at han formentligt vil blive hjemsendt kort før offentliggørelsen af en krads kritik fra det særlige tilsynsorgan, Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET).

På mødet forsøger Findsen at overbevise ministeren om, at en hjemsendelse af den øvereste ledelse kun vil bestyrke alles tro på, at "FE har gjort noget forkert".

Til det svarer den tidligere forsvarsminister ifølge Findsen følgende:



- Jeg er med på, at der ikke er noget at bebrejde hverken FE, din indhentningschef eller dig. Men du har været med så mange år, at du godt ved, at jeg skal kunne tælle til 90, sagde Trine Bramsen ifølge Lars Findsen.

Fik forvarsler om fyring

Det er dog ikke kun Trine Bramsens angivelige henvisning til flertallet i Folketinget, der efterlader et indtryk af, at Lars Findsen følte sig politisk truet.

Da FE-Kommisionen afsluttede deres arbejde og konkluderede, at der ikke var noget at kritisere FE eller de hjemsendte medarbejdere for, var Lars Findsen nemlig udemærket klar over, at han alligevel ikke kunne vende tilbage til FE, så længe forsvarsministeren hed Trine Bramsen.

- Min egen fremtid var jeg usikker på, for uanset hvad ville det blive svært at vende tilbage som FE-chef under den siddende regering med Mette Frederiksen i spidsen og Trine Bramsen som forsvarsminister. Jeg tror, det ville være et alt for stort ansigtstab, skriver Lars Findsen i bogen.



Desuden tilføjer Findsen, at han længe inden hjemsendelse har fået flere forvarsler om, at nogen vil af med ham.

Samtidig peger han på, at flere kollegaer ved efterretningstjenester i udlandet er blevet fjernet fra deres stilling, fordi politikere eller en regering ville vise handlekraft.

Kaldte Bramsen for dum

Omvendt overlader bogen heller ikke meget til fantasien i forhold til Lars Findsen mening om den tidligere fynske forsvarsminister.

Den tidligere FE-chef kalder selv hans omtale af blandt andre Trine Bramsen for "lidet flatterende vendinger".

I noter fra Findsens dagbog fortæller den tidligere spionchef, at han i fængslet tænker meget over, at hvert et ord - og hver en lyd - er blevet optaget i hans hjem og gennemlyttet ef efterforskere.

Derfor kommer Findsen i tanke om snakke, han har haft med familie og nære venner derhjemme.

- Vi har talt om blandt andre daværende forsvarsminister Trine Bramsen, Barbara Bertelsen, PET-chef Finn Borch Andersen og den fungerende FE-chef, Svend Larsen, som jeg kendte fra Justitsministeriet. Der er indimellem blevet brugt lidet flatterende vendinger om alle fire, mens vi troede, at vi var alene, skriver Lars Findsen.

I bogens epilog, som er skrevet i september måned, uddyber Lars Findsen yderligere.

Ifølge Findsen fortæller hans bror, at politiet under en afhøring konfronterede ham med en snak om Trine Bramsen, de to havde i Findsens hjem sammen med deres mor.



- Hvad mente I, da I sagde, at Trine Bramsen var "dum som en dør"?, skriver Findsen, at politiet skulle have spurgt hans bror om.



- At hun er dum som en dør, svarede broren angiveligt politiet.

Det skal dog medregnes, at Lars Findsen tidligere i bogen skriver, at han har "et udmærket forhold til Trine Bramsen."

Bramsen: Ingen kommentarer

TV 2 Fyn har talt med Trine Bramsen om Lars Findsens anklager, men den fynskvalgte socialdemokrat har ikke lyst til at gå ind i sagen.

- Jeg har godt noteret, at Lars Findsen har skrevet en erindringsborg. Men jeg kommer ikke til at kommentere på indholdet, for det vil betyde, at jeg skal gå ind i sagens detaljer, og det må jeg ikke. Jeg er underlagt tavshedspligt, så derfor kan jeg ikke kommentere på det, siger Trine Bramsen.

Men der er vel ikke noget sikkerhedspolitisk i, at du har sagt til Findsen, at du skal kunne tælle til 90 mandater?

- Jeg kommer ikke til at gå ind i den her sag. Hvis jeg skal svare på spørgsmål om sagen, så vil det jo betyde, at jeg skal forholde mig til sagen, og det må jeg ikke, og det kan jeg ikke, siger Trine Bramsen og gentager sit svar på en række opfølgende spørgsmål.

Hun fortæller, at hun først vil afvente sagens behandling hos domstolene, før hun eventuelt vil kommentere på sagen og bogen.

- Jeg synes, det rigtige er at afvente den sag. Jeg har fuld tillid til vores myndigheder og til vores retssystem, og derfor er det rigtige at gøre at lade tingene ske i den rigtige rækkefølge, siger Trine Bramsen.

Har du fået besked fra FE eller andre tjenester om, at du ikke må svare på de her spørgsmål?

- Du kan spørge lige så mange gange, du vil, men jeg kommer ikke til at kommentere på noget, der vedrører den her sag. Jeg er underlagt tavshedspligt, og den har jeg i sinde at overholde.

Frygter du, at det kan få betydning for din egen valgkamp?

- Jeg har ikke oplevet nogen, der har stillet spørgsmål til den her sag, så jeg fortsætter den valgkamp, som har været planlagt, siger Trine Bramsen.



Bogen har dog fået blandt andet Moderaternes partiformand, Lars Løkke Rasmussen, til at stille Mette Frederiksen (S) ultimatum om en kommision, der skal undersøge hele sagens forløb.

Og netop Socialdemokratiet kan blive afhængig af Lars Løkke Rasmussens støtte, hvis de skal bevarer regeringensmagten.

I de nyeste meningsmålinger står Moderaterne til omkring 6,5 procent af stemmerne.

Mangler du stadig at finde din kandidat til folketingsvalget? Så tag vores kandidattest.