Branchedirektør: Natteliv med to meters afstand giver ikke mening

Et natteliv, hvor alle skal holde to meters afstand, giver ikke mening.

Det er holdningen blandt flere odenseanske barejere, og de bliver bakket op af Horesta, der er hotel-, restaurations- og turisterhvervenes brancheforening.

- Vi er helt enige i, at det på ingen måde giver mening at lukke et natteliv op, hvor hele konceptet er, at man skal stå tæt, hvor man skal mødes, hvor man skal danse, hvis det ikke er tilladt at komme nærmere hinanden end to meter. Så har man jo fjernet forretningsgrundlaget for nattelivet, siger Kirsten Munch Andersen, der er politisk direktør i Horesta.

Udmeldingen kommer oven på, at ejerne bag henholdsvis Den Smagløse Café og Bargroup, som ejer flere barer i Odense, onsdag fortalte TV 2/Fyn, at man frygter en delvis åbning, hvis den medfører, at man skal leve op til retningslinjer, der ikke er forenlige med at drive forretning i nattelivet.

For eksempel at alle gæster skal holde to meters afstand til hinanden.

Nej tak til delvis åbning

Barejerne er bekymrede for at miste den kompensation, de får under coronakrisen, hvis de skal åbne med restriktioner. Hos Horesta mener man, at virksomhederne i nattelivet skiller sig ud fra andre restaurationer og derfor håber man, at politikerne vil tage hensyn til det, når planerne om genåbning skal fastlægges.

- Vi anbefaler klart, at man har en mere sektoropdelt tilgang til at åbne virksomhederne, og at man undlader at åbne nattelivet indtil restriktionerne er væk, siger Kirsten Munch Andersen.

- Vi synes, at de, der kan åbne under de nuværende restriktioner, skal have lov til det. Det er forlystelsesparker, zoologiske anlæg, safariparker og casinoer, siger hun.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde onsdag ved en forespørgselsdebat i Folketinget, at man i forbindelse med næste fase af genåbningen 10. maj vil fremlægge en langsigtet plan for den videre rækkefølge af genåbningen.

Ifølge statsministeren vil planen blandt andet omhandle tidsperspektivet for genåbningen af restauranter.

Venstre: Brug for fleksibilitet

Fynske Lars Christian Lilleholt (V), der er formand for Folketingets Erhvervsudvalg, mener ligeledes, at det er vigtigt, at nattelivet ikke risikere at komme i klemme ved en for tidlig genåbning.

- Der skal være fleksibilitet. Jeg oplever jo, at der er restaurationer, barer og caféer, som er parat til at åbne med udendørsservering, og så er der andre, hvor det overhovedet ikke kan lade sig gøre at tage de sundhedsmæssige foranstaltninger, som er vigtige og afgørende, siger han til TV 2/Fyn.

Derfor mener han, at man skal kunne holde hånden under de virksomheder, der ikke vil kunne åbne.

- Jeg synes, det vil være helt oplagt, at der er en eller anden form for fleksibilitet, så nogen får mulighed for at åbne, hvis de sundhedsmæssige forhold er til det, og andre, hvor forholdene ikke er til det, får mulighed for at fortsætte på nogle af de ordninger, der er for øjeblikket, siger Lars Chr. Lilleholt.