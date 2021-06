Brandvæsenet har travlt: Her er rådene til sankthansbål, du bør kende

Derfor opfordrer Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber til at være opmærksom og følge de gode råd om brandsikkerhed.

- Forsigtighed er et nøgleord, når det kommer til sankthansbål. Sørg for at bygge bålet i sikker afstand til materialer, der kan brænde, tag hensyn til dine naboer og omgivelser, og vær opmærksom på vind- og vejrforholdene. Det er desuden vigtigt, at du aldrig bruger brandfarlige væsker som tændvæske eller benzin til optænding af bålet, siger Mads Dalgaard, der er forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen.



I årene 2016-2020 rykkede brandvæsenet i gennemsnit ud til cirka 90 anmeldelser i løbet af sankthansaften. De fleste af dem var naturbrande. I samme periode rykkede brandfolk i gennemsnit ud til 30 1-1-2-meldinger.