Brandvæsnet kommer med gode råd til nytårsaften

Nytårsdøgnet plejer at være det travleste for landets brandvæsner. Derfor kommer Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen nu med gode råd til at sikre din bolig mod brand og dermed hjælpe brandfolkene til en rolig nytårsaften.

På en nytårsaften rykker brandfolkene i gennemsnit ud 500 gange, hvilket er fem gange så mange, som på et almindeligt døgn. Cirka 200 af tilfældene er til container eller skraldespandsbrande, og cirka 150 er til bygningsbrande.

Det oplyser Beredskabsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- En stor del af vores udrykninger nytårsaften, handler om brande i affaldscontainere og skraldespande. Brandene opstår oftest, fordi man smider antændt fyrværkeri i containeren eller direkte sætter ild til skraldespanden – det må man gerne lade være med. Hvert år ser vi desværre, at brande spreder sig fra containere til bygninger - det er meget alvorligt, siger konstitueret sekretariatschef i Danske Beredskaber, Tim Ole Simonsen