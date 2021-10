Bred landbrugsaftale falder i god jord på Fyn: - Det giver os ro i maven

Her er L & F Centrovice nemlig allerede igang med et større projekt kaldet Odense Fjord-samarbejdet med blandt andet Vandcenter Syd, Syddansk Universitet og Danmarks Naturfredningsforening.

- For det første er det jo en bred aftale, så vi har også ro i maven her på Fyn. Vi har virkelig brug for, at vi kan få lov til at producere på nogle gode vilkår, og vi er også meget innovative. Men noget som også ligger os på sinde, det er, at vi skal have det gode vandmiljø, siger den fynske formand.

- Og det, at man kan lave lokale pilotprojekter om at gå ud i fællesskab og løse opgaven i de enkelte vandoplande, er også kommet med i form af, at der vil blive understøttet nogle af de pilotprojekter. Det, synes jeg faktisk, er et kæmpe cadeau til de steder, hvor man har været first movere, blandt andet her på Fyn, til at lave de ting. Så det glæder vi os til at blive en del af.

De konkrete initiativer i landbrugsaftalen vil kun sikre en CO2-reducering på 1,9 millioner ton frem mod 2030.